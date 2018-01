Colégio Marista Glória estimula prática do xadrez entre alunos e seus familiares

Uma das novidades no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, em 2016, é o ensino e a prática de xadrez. Tabuleiros estão sendo espalhados por vários pontos do Colégio para estimular professores, alunos e seus familiares a jogarem. Segundo o professor responsável, Cristiano José, que também trabalha “Lógica” nas aulas de substituição, o xadrez reúne jogo, ciência e arte!

“É um jogo porque é uma representação, uma analogia lúdica de uma prática que remete às manobras e embates militares; uma ciência porque demanda estudo contínuo e possui linhas teóricas desenvolvidas por grandes intelectuais”, explica.

Já a relação com a arte, no entendimento do professor Cristiano, está nas possibilidades de improviso que o xadrez oferece. “Existem 170 setilhões de maneiras de fazer os dez primeiros movimentos em uma partida de xadrez. E, depois de apenas quatro lances, o número de combinações possíveis chega a 315 bilhões. Essa extensão combinatória riquíssima faz do xadrez algo lógico e imprevisível ao mesmo tempo. Por isso me permito compará-lo à música, uma das mais belas representações artísticas”, compara.

O professor salienta ainda que a prática do xadrez contribui para aumentar a concentração, a paciência e a perseverança, assim como ajuda a desenvolver a criatividade, a intuição, a memória e, o mais importante, a habilidade para analisar e deduzir a partir de um conjunto de princípios gerais, aprendendo a tomar decisões difíceis e a resolver problemas de maneira flexível. Dessa forma, contribui com o processo de formação dos estudantes.

Para estimular o envolvimento de toda a comunidade escolar com o xadrez, o professor Cristiano está organizando as seguintes atividades:

Desafios da semana:

Toda semana será lançado um desafio, representado por situações-problema que devem ser analisadas e resolvidas. Os desafios estarão distribuídos nos tabuleiros espalhados pelo Colégio com a reprodução da posição e instruções sobre a resolução, e também serão divulgados na página no Facebook.

Ranking de xadrez do Glória:

Nesse mês de março, acontecerá uma competição permanente aberta a todos os alunos e educadores do Glória, sendo que todos os convidados poderão jogar quando quiserem, precisando, apenas, informar o resultado ao professor Cristiano para a computação dos dados. Além disso, as posições de cada enxadrista serão publicadas a cada 15 dias, nas redes sociais do Colégio.

Torneios relâmpago:

Semanalmente, às sextas-feiras, serão realizados torneios breves, das 17h às 18h, com tempo máximo de 10 minutos cada jogo.