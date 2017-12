Colégio Marista Glória cria espaço ao ar livre para leitura durante intervalo

O Dia Mundial do Livro e o Dia Nacional do Livro Infantil são comemorados anualmente, em abril. No Colégio Marista Glória, os livros fazem parte do dia a dia dos alunos, da Educação Infantil até o Ensino Médio, mas para celebrar a data, na última segunda-feira, 24 de abril,foi realizada uma ação de incentivo à leitura durante o intervalo.

A bibliotecária do colégio e organizadora da atividade, Valéria Cordero, conta que foi preparado um espaço de leitura no caramanchão que fica próximo ao pátio do colégio. “Com o auxílio da equipe da biblioteca, os alunos foram convidados a conhecer o espaço. Quando eles descerem para o intervalo, encontraram um espaço de leitura diferenciado, com vários livros pendurados em um ambiente decorado com tecidos coloridos, almofadas e pufes”, revela.

Ela explica, ainda, que os alunos podiam escolher um livro para folhear, ler e depois realizar empréstimo na biblioteca para dar continuidade à leitura iniciada no espaço. “O objetivo da atividade é que o aluno encontre outras formas e um espaço diferenciado para a leitura. Além de ser uma oportunidade para conhecer novas histórias de forma divertida junto com os colegas”, explica Valéria.

Além dos livros impressos, os alunos usaram um outro suporte de leitura: o e-book que desperta grande interesse dos alunos. “Já existem muitos títulos disponíveis para uma leitura prazerosa, utilizando esse recurso tecnológico”, afirma a bibliotecária.