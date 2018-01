Colégio Marista Glória comemora seu 114º aniversário sob nova direção

Unidade oferece formação integral aos alunos com educação de qualidade da Educação Infantil ao Ensino Médio

No mês de fevereiro, o tradicional Colégio Marista Nossa Senhora da Glória completa 114 anos de atuação em São Paulo, oferecendo educação com qualidade reconhecida por várias gerações para as turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio. E o colégio entra na nova idade sob nova direção. Desde janeiro, o educador Ascânio João Sedrez responde pela direção Geral e Educacional do colégio.

Licenciado em Filosofia, Estudos Sociais e Pedagogia, e mestre em Ciências da Religião, Ascânio – mais conhecido como Chico – atua há 29 anos no Grupo Marista. No Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, onde atuou desde 1987, exerceu por 07 anos o cargo de Diretor Educacional e, em 2012, assumiu a Direção Geral da unidade. Por seis anos (2002 – 2007), também atuou na direção educacional do Colégio Marista Santa Maria, um dos maiores e mais tradicionais de Curitiba, no Paraná.

“Assumir a Direção Geral e Educacional do Marista Glória é um grande privilégio. Uma escola Marista é um centro de vida acadêmica, de desenvolvimento pessoal e social, aprofundamento e descoberta religiosa, e crescimento em todas as dimensões, tanto para as famílias e estudantes, quanto para todos nós que atuamos na educação, seguindo os passos de Marcelino Champagnat”, comenta Ascânio.

Em uma vasta área de 20 mil metros quadrados, no Marista Glória a educação caminha junto à cultura e ao esporte. Atividades complementares como essas têm levado os alunos a participarem de diferentes eventos, desenvolvendo o gosto e o prazer em crescer enquanto cidadãos e membros da coletividade.

“Como estou há tantos anos no Grupo Marista, sei do potencial que cada comunidade educativa tem ao desempenhar a fundamental missão de educar crianças e adolescentes. Venho, pois, para qualificar ainda mais o trabalho já realizado nesses 114 anos de vida do Glória”, diz o diretor.

Apoiada e alimentada pelo “Jeito Marista de educar”, a proposta pedagógica do Colégio, antes de se definir dentro das mais inovadoras correntes educacionais, pauta-se na filosofia que tem como base os valores humanos. O diretor reforça que: “a comunidade escolar do Glória pode contar com minha contribuição diária para a qualidade merecida e buscada em nossa escola. Pequenos detalhes e grandes projetos serão observados visando ao bem-estar de todos e aos resultados cada vez melhores dos nossos estudantes, em todos os campos e durante a vida inteira”.