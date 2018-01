Colégio Marista Glória celebra 115 anos de atuação em São Paulo

Em 11 de fevereiro de 1902, nascia em São Paulo o tradicional Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, que no último sábado completou 115 anos. Atendendo mais de mil alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, orgulha-se de transmitir valores que duram para a vida toda e passam de geração a geração. “É com muito orgulho que todos os anos vemos o quanto nosso papel é importante para a formação acadêmica e humana de centenas de crianças, adolescentes e jovens”, comemora Ascânio João Sedrez, diretor do Colégio Marista Glória.

Para celebrar a data, foram realizadas diversas atividades com os alunos e colaboradores do Glória. Na sexta-feira, dia 10, os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I fizeram uma Tenda Musical com o karaokê. Além disso, teve um painel especialmente preparado para essa data para que os alunos deixassem um recadinho carinhoso ao Colégio. Nesse espaço, eles poderão se expressar por meio de desenhos ou escrita, revelando seus sentimentos em relação à escola.

Já as turmas do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio celebraram o momento com um intervalo ampliado que reuniu alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio para apresentar seus talentos em um palco montado no pátio. Neste dia também receberam um cupcake para comemorarem o aniversário do Glória.

No sábado, a celebração foi para todos os colaboradores com um almoço festivo e diversas atividades esportivas. A assistente psicopedagógica do Ensino Fundamental-SF e Ensino Médio, Regina Pinheiro, explica que o Glória é um Colégio que se propõe a dialogar com as gerações atuais, valorizando os ensinamentos dos Educadores que por ele passaram.

“Sempre fundamentando seus projetos nos valores e virtudes Maristas, o Colégio se renova a cada ano, buscando alinhar a filosofia Marista às novas tendências educativas e pedagógicas”, explica Regina.

A pedagogia Marista tem por objetivo a formação integral dos alunos e, para alcançar essa meta, desenvolve conteúdos abrangentes e significativos, tanto no plano curricular como no extracurricular, ambos marcados pela transversalidade.