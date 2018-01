Colégio Marista Glória arrecada roupas para campanha solidária

Até o dia 19 de junho, com o tema “Tudo o que vem do coração aquece. Ajude a temperatura a subir, no inverno”, o Colégio Marista Glória arrecada doações para a campanha do agasalho. Nesse período, ficará disponível no piso térreo do Colégio, uma caixa solidária com termômetro, que irá mostrar a elevação da temperatura de acordo com as doações realizadas.



Toda arrecadação será destinada às instituições parceiras do Colégio que atendem crianças, jovens e grupos de famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega será realizada durante o Festival Champagnat, uma gincana cultural e esportiva, que acontece todos os anos no final do mês de junho, em homenagem ao fundador do Instituto Marista.

De acordo com Regina Pinheiro, uma das organizadoras da campanha e da coordenação psicopedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, serão arrecadados agasalhos, meias, gorros, luvas, cobertores, mantas e roupa de cama, em bom estado para uso.

“Incentivamos toda a comunidade do Glória a doar peças de roupas e cama que estejam em bom estado, para serem enviadas às casas parceiras. Orientamos, também, que as peças sejam lavadas antes de serem entregues”, explica Regina.

A campanha é realizada há 11 anos, sob a coordenação da Pastoral e Equipe de Solidariedade do Colégio Marista Glória, que faz um trabalho constante de conscientização sobre a importância da participação em campanhas solidárias, transformando-se em pontes entre as famílias que se unem para colaborar.

“Nosso propósito com todos os projetos desenvolvidos na escola é incentivar a solidariedade e a fraternidade entre nossa comunidade. Fundamentadas em nossos valores e filosofia, todas as nossas iniciativas visam formar nossos alunos, integralmente. Queremos que, ao deixarem nosso colégio, eles sejam capazes de fazerem a diferença como cidadãos humanizados”, declara Regina.