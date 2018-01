Centro Social Marista recebe doação de livros do Glória

A solidariedade e a importância da leitura está presente entre os alunos do Colégio Marista Glória. A assistente de Núcleo Psicopedagógico de Fundamental 2 e Ensino Médio, do Glória, Regina Pinheiro, diz que ler um livro nos transporta para lugares bem distantes e deixa marcas que levamos para nossa vida.

Pensando nisso, o Marista Glória, em conjunto com os alunos, arrecadou livros infantis para serem colocados no novo espaço lúdico e de leitura que foi montando no Centro Social Marista Robru, na zona leste de São Paulo, que oferece Educação Infantil para 211 crianças de 0 a 4 anos, da região.

Participaram da campanha, alunos do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Foram arrecadados cerca de 1000 livros. “Havia livros de todos os gêneros e o colorido era inspirador e atraente É muito gratificante saber que ajudamos a criar asas na imaginação de muitas crianças”, afirma Regina.