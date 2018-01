Campanha Solidária do Colégio Marista Glória arrecada roupas

Neste mês de junho os alunos do Colégio Marista Glória estão arrecadando doações para a campanha do agasalho. Durante esse período, um Cabide Solidário ficará disponível no piso térreo do Colégio. A ideia é que sejam penduradas as doações que, posteriormente, serão entregues às instituições parceiras do Colégio que atendem crianças, jovens e grupos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão arrecadados agasalhos, meias, gorros, luvas, cobertores, mantas e roupa de cama, em bom estado para uso.

“O diferencial da campanha deste ano é a presença do cabideiro no pátio. Ele reflete o respeito da nossa comunidade para com o que se doa e a quem se destina a doação. No momento da entrega, os alunos escolhem uma peça das que trouxeram e penduram, de forma carinhosa, dando significado e mostrando respeito ao ato de doar”, explica Regina Pinheiro, uma das organizadoras da campanha e da coordenação psicopedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1.

A campanha é realizada há mais de 10 anos, sob a coordenação da Pastoral e Equipe de Solidariedade do Colégio Marista Glória, que faz um trabalho constante de conscientização sobre a importância da participação em campanhas solidárias, transformando-se em pontes entre as famílias que se unem para colaborar.

“Nosso propósito com todos os projetos desenvolvidos na escola é sempre incentivar a consciência solidária e a cidadania em nossas crianças e jovens. Garantir a formação de cada um deles e a importância de saberem colocar-se no lugar do outro. Somos privilegiados por cultivarmos esses princípios e valores em nosso dia a dia”, declara Regina.