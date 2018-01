Neste segundo semestre, o Colégio Marista Nossa Senhora da Glória apresenta uma excelente novidade: a parceria com o Blog dos Colégios do Estadão, uma forma de compartilhar seu cotidiano e práticas pedagógicas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da educação.

Neste espaço, queremos falar com alunos, pais, professores e profissionais que, assim como nós, se inspiram nos relatos, histórias e discussões sobre o universo escolar, na busca pelo aperfeiçoamento e excelência da aprendizagem.

Localizado a cinco minutos do Parque da Aclimação, zona sul de São Paulo, há 113 anos o Colégio Marista Glória oferece formação integral de qualidade, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Em uma área de 20 mil metros quadrados, o ensino caminha junto à cultura e ao esporte graças a sua ampla infraestrutura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A cada ano, vemos com muito orgulho o quanto nosso papel é importante para a formação humana de centenas de crianças, adolescentes e jovens. O nosso colégio fez parte da vida de diversas gerações e consegue aliar tradição à modernidade, buscando constantemente novas formas e tecnologias para levar conhecimento a nossos alunos”, acredita Miriam Bevilacqua, diretora geral do Colégio Marista Glória.

A pedagogia da Rede de Colégios do Grupo Marista não se preocupa apenas com a construção do conhecimento, mas também orienta o estudante para a vida. Tem por objetivo a formação integral dos alunos e, para alcançar essa meta, desenvolve conteúdos abrangentes e significativos, tanto no plano curricular como no extracurricular, ambos marcados pela transversalidade.

Nosso compromisso com os resultados envolve preparação para todas as provas da vida e isso é um pouco do que queremos transmitir em nosso Blog. Contamos com a interação e colaboração de todos! Sejam bem-vindos!