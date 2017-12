Avós visitam colégio dos netos e relembram infância

Os alunos do 1° ano do Ensino Fundamental, do Colégio Marista Glória, realizaram um encontro de gerações, o “Chá com os avós”. O evento propôs resgatar as raízes familiares, abrindo espaço para que os avós convidados pudessem compartilhar suas vivências de religiosidade e histórias familiares, com depoimentos espontâneos que emocionaram e despertaram a curiosidade das crianças.

A aluna Carolina disse que gostou de ouvir as histórias dos avós porque aprendeu muitas coisas novas, já Letícia gostou que seus avós conheceram a sala dela. Segundo Julia, outra aluna do 1° ano, o que mais chamou atenção dela, foi sua avó contar que tinha que andar muitos quilômetros, de pés descalços para chegar até a igreja.

“Ela contou que quando estava chegando, trocava de roupa, colocava calçado e passava o dia lá, isso acontecia uma vez por ano. Na hora de ir embora trocava a roupa e andava novamente de pés descalços”, revelou a avó da Julia para a turma.

Segundo a assistente psicopedagógica, Andréa Coelho, toda organização ficou por conta das crianças. Eles se dividiram em grupos e cada um ficou responsável por uma etapa da organização do encontro. O chá e o bolo foram feitos com muito carinho por eles na cozinha experimental do Colégio.

“Esse encontro foi rico e possibilitou um resgate da infância desses avós que contaram como era quando tinham a mesma idade dos netos. Muitos se emocionaram ao compartilhar suas experiências. Alguns até revelaram que foram alunos Maristas e contaram como era o Colégio na época deles”, conta Andréa.