Ateliê do Brinquedo ensina solidariedade

Educar para a solidariedade é também um dos objetivos do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória. Por isso, neste mês de setembro, todos os alunos foram convidados a participar da campanha de doação de brinquedos. “Este ano, no entanto, queríamos ampliar o envolvimento dos alunos nesta ação e por isso montamos o Ateliê de Brinquedos”, explica a assistente de Núcleo Psicopedagógico, Regina Aparecida Pinheiro.

No ateliê, os alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental estão preparando os brinquedos para a doação. “Todos os brinquedos doados estão em ótimo estado, mas alguns precisam de cuidados como uma limpeza, uma arrumação no cabelo das bonecas.

Além disso, no ateliê, as crianças estão embalando os brinquedos para presente”, conta Regina. À medida em que os pacotes de presentes ficam prontos, estão sendo expostos em vitrines espalhadas pelo colégio como forma de incentivar mais doações.

Os brinquedos serão doados para crianças que frequentam as casas parceiras. Essas instituições são vizinhas do colégio e também recebem outros programas de voluntariado desenvolvidos pelo Colégio Marista Glória. A entrega será feita na semana do Dia da Criança por um grupo de mães, que compõem a Equipe de Solidariedade do Colégio.