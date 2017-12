Aprendendo Fração com chocolate

O suco que tomam, o pacote de biscoitos que comem ou o tablete de chocolate que trazem para a hora do lanche, e que, muitas vezes, dividem igualmente entre os amigos, ou a lembrança da pizza do jantar em família, dividida em pedaços iguaizinhos para agradar a todos, veio à memória dos alunos do 4° ano do Ensino Fundamental, durante a aula sobre Frações.



A professora de Matemática, Sandra R. Vasconcellos, explica que foi a partir dessas situações de aprendizagem que os alunos começaram a entender o conceito de Fração.

“As frações estão constantemente presentes no dia a dia, basta aprender a vê-las. A situação de aprendizagem que tanto os alunos gostaram fez com que fosse desenvolvida a ideia de repartição em partes iguais. Assim, de maneira lúdica e contextualizada, perpassando as atividades cotidianas, os conceitos que envolvem as funções do numerador e do denominador nas frações foram sendo construídos”, conta.

Durante a aula, o principal recurso didático foi uma barra de chocolate, fracionada de diversas formas. Ao final, os alunos saborearam frações de vários sabores, o que estimulou não só o conhecimento matemático, mas também o científico, afinal, o sentido do paladar ficou bem aguçado!