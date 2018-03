Alunos realizam trabalho sobre superação da violência

Os alunos do 6º ano do Colégio Marista Glória desenvolveram um trabalho com base na Campanha da Fraternidade 2018, que tem o tema “Fraternidade e superação da violência”.

A Campanha da Fraternidade é vivenciada anualmente, no período da Quaresma, e a Igreja Católica convida a sociedade para refletir sobre um tema específico, visando conscientizar e mobilizar a população a respeito de algumas necessidades, pensando no bem comum, e motivando a construção de uma sociedade mais fraterna.

De acordo com a professora de ensino religioso, Rita Gati, o resultado foi positivo, pois fez com que os alunos compreendessem a importância de abordar o assunto, e de fazer parte de um grupo de pessoas que buscam a paz dentro de seus ambientes e de seus relacionamentos.

Alguns alunos destacaram as principais causas da violência, seja dentro de casa, nas ruas ou nos meios de comunicação. Entre as causas citadas estão preconceito, egoísmo e desigualdade e arrogância.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a pergunta chave do trabalho “Como combater a violência?”, um grupo defendeu que os pequenos gestos podem fazer a diferença, e apresentaram um vídeo demonstrativo de boas práticas.