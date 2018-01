Alunos realizam atividade para conscientização sobre uso da água

Em 22 de março, dia em que se comemora o Dia Mundial da Água, os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental II do Colégio Marista Glória realizaram uma atividade para conscientização do uso da água durante o banho.

Segundo a professora de ciências, Natália Caruso, desde o começo do ano a água é tema de estudo dos alunos do 6° ano, que tiveram aulas sobre os aspectos físico-químicos, os tipos de corpos hídricos, poluição e conscientização. “Escolhemos a semana do Dia Mundial da Água para finalizar as atividades sobre o tema, para aproveitar a data e assim falar com os demais alunos da escola sobre o desperdício e a importância do consumo consciente”, explica.



Para isso, com o suporte da professora de artes, Marcia Querino, os alunos construíram uma instalação representando um chuveiro no pátio da escola, para simular o gasto de água de um banho médio de 10 minutos, ilustrado por meio de 150 litros de água engarrafada. O material usado contou com a contribuição dos alunos, que trouxeram garrafas pet de casa e fizeram os cartazes informativos.

“Durante o período de produção da instalação, 15 alunos informaram que diminuíram o tempo no banho. É gratificante quando recebemos retornos assim, que mostram o quanto é importante conscientizar nossos alunos, principalmente quando eles entendem e colocam em prática o que aprenderam na escola”, diz a professora.

A atividade teve como objetivo revelar o quanto se desperdiça água em banhos demorados, e, para mostrar a importância do uso consciente, toda a água utilizada na instalação será reutilizada para regar as plantas na escola.