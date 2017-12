Alunos participam do Oliglória e troca de faixa do Judô

A cerimônia de troca de faixas do Judô encerrou as atividades esportivas do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Glória. O evento contou com a presença de grandes atletas olímpicas como Edinanci Silva e Soraria André para fazer a premiação e entrega das faixas, bem como incentivar os alunos à pratica do esporte.

Além disso, aconteceu também mais uma etapa do Oliglória com as modalidades individuais de Ginástica Artística e Judô, com a participação dos Colégio Santo Américo e Colégio Marista Arquidiocesano. As alunas se apresentaram em três aparelhos: trave, salto e solo.

Os eventos aconteceram para encerrar as atividades das modalidades e demonstrar às famílias a evolução dos alunos durante o ano, além da integração com alunos de outras instituições.

Na competição de judô tivemos a participação do grupo Projeto Social Faixa Dourada de Santo André, região metropolitana de São Paulo.