Alunos participam de I Torneio de Xadrez da Oliglória

Alunos dos colégios Marista Glória, Marista Arquidiocesano, Joana D’Arc e São Mauro participaram do I Torneio de Xadrez da Oliglória, evento que realiza todo ano a olimpíada escolar e reúne diversas escolas da rede particular de ensino, representadas por estudantes de 7 a 18 anos de idade, para disputa de diversas modalidades esportivas.

Organizado e arbitrado pelo Professor Cristiano José, que também trabalha “Lógica” nas aulas de substituição no Glória, a final da primeira edição do torneio foi entre os alunos do Ensino Fundamental do Marista Glória, João Gabriel, e do Joana D’Arc, Pedro Lucca, que foi o vencedor da competição.

O evento contou também com a presença de Thauane de Medeiros, bicampeã brasileira e atleta olímpica, que jogou com os alunos e fez sessão de autógrafos de seu livro, Manual de Xadrez.