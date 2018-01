Alunos participam de Desafio de Páscoa no Colégio Marista Glória

Pistas espalhadas pelo Colégio estimulam caça à cesta de ovos de chocolate

Os alunos do 5° ano do Colégio Marista Glória celebraram a Páscoa de uma maneira diferente. Em grupos, eles cumpriram desafios e seguiram pistas espalhadas pelo Colégio para conquistar cestas com ovos de chocolate.

A Assistente do Núcleo Psicopedagógico, Professora Regina Pinheiro, explica que as pistas abordam elementos característicos do tempo pascal e têm como objetivo levar os alunos a interpretar textos, trabalhar em equipe e refletir sobre cultura e religiosidade. “Os alunos se mobilizam para atingir os objetivos e, ao mesmo tempo em que discutem os temas das pistas, se divertem na busca ao tesouro de chocolate”, diz Regina.

Uma das pistas, por exemplo, foi: “Páscoa é momento de reflexão e de purificação. Há um elemento que limpa, alimenta e, muitas vezes, nos transporta a lugares mais longe. Hoje, temos que usar com consciência. Peixes morrem pela falta dela. Procurem a próxima pista”. As crianças precisam, então, se dirigir à fonte de água que existe na entrada do Colégio.

Ao encontrar uma pista, os alunos precisaram cumprir um desafio para, então, receber a próxima. Os desafios foram compostos por tarefas que envolvem atividades físicas ou intelectuais. Numa delas, os alunos foram até a Enfermaria e descreveram um cuidado na prevenção da dengue; em outra, no Salão Nobre, precisaram descobrir, no tempo de 3 minutos, quantas pessoas cabiam, sentadas, no teatro; já na Quadra, tinham que chutar em direção ao gol, acertando um cone, dentre outras ações.

Outras atividades

As turmas da Educação Infantil também celebraram a Páscoa essa semana. Segundo Wagner Botelho, coordenador do Núcleo da Pastoral, o objetivo foi resgatar o sentido da Páscoa. “Queríamos mostrar a vivência dos valores como alegria e partilha, valores universais que independem de credo religioso”, diz.

As crianças foram acolhidas no anfiteatro do Colégio, que estava iluminado por velas e decorado com símbolos que remetam à Páscoa, como o Círio Pascal, o pão, o vinho e as uvas. Em pequenos grupos, conversaram sobre o que é Páscoa, por que comemoramos e gostamos de dar e ganhar ovos de chocolate nesta data.