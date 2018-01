Alunos montam peça teatral de obra obrigatória para o vestibular

Um grupo artístico, formado por alunos do 7° ano do Ensino Fundamental- Anos Finais à 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, está montando um espetáculo com base no livro Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins, leitura obrigatória para os principais vestibulares deste ano, como da UNICAMP.



De acordo com a coordenadora da parte artística, do Núcleo de Atividades Complementares (NAC), Rafaela Oliveira, o objetivo é promover de uma forma divertida e lúdica o aprendizado em relação à obra.

“Queremos oferecer a oportunidade aos alunos de interagirem com as obras estudadas em sala, de uma maneira diferente, possibilitando outro olhar de análise, além da oportunidade de estudo sob um ponto de vista artístico-interpretativo”, explica.

As aulas e ensaios do espetáculo acontecem às sextas-feiras, das 15h às 17h30, e conta com 25 alunos divididos entre atuação e produção. Além disso, toda criação e confecção de figurinos e cenários estão sendo feitas em conjunto com os alunos.

A montagem final do espetáculo “Lisbela e o Prisioneiro” está prevista para outubro e será apresentada durante o mês de novembro para a comunidade escolar do Glória.