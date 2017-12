Alunos Maristas recebem medalhas por participação na Olimpíada Canguru de Matemática 2017

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até a 3ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória receberam medalhas pela participação na Olimpíada Canguru de Matemática. Foram 20 alunos premiados, sendo que 11 receberam a medalha de bronze; 5 de prata; e 4 de ouro.

O Marista Glória realizou uma cerimônia de premiação para entrega das medalhas e certificados para os alunos. De acordo com Kelly Kett Sacardi, professora e coordenadora da área de Matemática do Colégio Marista Glória, essa é a primeira edição em que o Colégio participa. “Esse evento visa mostrar o quanto a Matemática é útil, interessante e divertida”, explica.

O Prêmio Canguru de Matemática é um evento internacional que ocorre na terceira semana de março. É destinado a estudantes na faixa etária dos 7 aos 18 anos de idade, em seis diferentes categorias. O concurso tem apenas uma fase e, os alunos que atingem o maior número de acertos na prova recebem medalhas de ouro, prata ou bronze.