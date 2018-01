Alunos fazem repelente natural contra o Aedes aegypti no Colégio Marista Glória

Crianças, de 4 e 5 anos, da Educação Infantil do Colégio Marista Glória, foram para o Laboratório de Ciências produzir um repelente natural contra o Aedes aegypti. Desde o início do ano, elas receberam informações sobre como combater o mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da febre Chikungunya.

Produzido à base de citronela, plantada no próprio Colégio, o repelente foi testado pelo Técnico do Laboratório Wagner Gonçalves, que pesquisou sobre as essências naturais que combatem o mosquito. Durante a aula, as crianças também observaram algumas larvas do mosquito utilizando lupas.

“Usamos folhas de citronela, e realizamos a extração da essência por destilação, produzindo o hidrolato. Como é um produto natural, a proteção que ele oferece na pele é bem curta. Mas, como faremos um repelente para uso ambiente, sua duração será bem maior”, conta Wagner.

A citronela utilizada foi colhida no ‘Caminho dos Sentidos’, um espaço do Colégio que aguça a sensibilidade das crianças com cores, apitos, sinos, uma fonte de água, plantas e ervas com cheirinhos, que ajudam a despertar os cinco sentidos.

Na aula os alunos se dividiram em grupos, cortaram a citronela, e depois viram como é produzido o repelente. Durante a atividade também tiraram dúvidas sobre o mosquito, as doenças que ele transmite e as formas de prevenção.

“Já tivemos uma aula no laboratório sobre o mosquito. As crianças estavam animadas com a experiência de fazer um repelente e coroar esse processo de aprendizado. Embora pequenas, elas são antenadas e compreendem bem o assunto”, diz o técnico.