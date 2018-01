Alunos fazem Olimpíada Musical no Glória

Cerca de 190 alunos, das turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, participaram da Olimpíada Musical Marista Glória. Tudo começou com o interesse dos alunos pelos esportes e países que estariam presentes, no Rio de Janeiro. Com a ajuda da professora de música, pesquisaram sobre as influências musicais de cada local.



Durante as aulas, foram definidos os países e as músicas que cada grupo gostaria de representar. Após alguns ensaios, no dia 1 de setembro, eles se apresentaram para toda a Educação Infantil e Fundamental 1, com uma música representativa do país, cantado no idioma nativo e vestidos com roupas nas cores das bandeiras dos locais selecionados por eles.

“É importante destacar que esse projeto despertou o interesse, não só musical, mas cultural e social sobre os países escolhidos. Possibilitou que os alunos protagonizassem momentos que foram desde a escolha até a organização do evento. Foi um momento muito rico e de aprendizagem, compartilhado entre diferentes faixas etárias”, conta Regina Pinheiro, da coordenação psicopedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1.