Alunos estudam história da arte por meio da observação

As aulas começaram e os alunos dos 7ºs anos iniciaram os estudos de história da arte visitando a Idade Média. Trabalharam as principais características e técnicas da arquitetura medieval, apreciaram as principais construções europeias e aquelas que se inspiraram nesses padrões como a Catedral da Sé e os vitrais/mosaicos presentes na Capela e em outros espaços do Colégio.

Nessa atividade, os alunos descobriram lugares no colégio nunca visitados, como o terraço da torre mais alta do prédio. Isso possibilitou uma vista privilegiada da Catedral da Sé e também uma análise de perto de algumas das técnicas existentes na capela do Glória, como o mosaico e os vitrais.