Alunos do Marista Glória aprendem sustentabilidade produzindo sabão de óleo usado

Como forma de entender o que é sustentabilidade e ecologia na prática, um projeto desenvolvido com as turmas do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória refletiu sobre o uso do óleo culinário e a possibilidade de sua reciclagem.

Os estudantes analisaram que, quando despejado na pia, o óleo corre para o sistema de esgoto e polui os rios, e para evitar essa contaminação, é importante separar e guardar o óleo de cozinha, descartando-o de forma adequada, ou, ainda, é possível transformá-lo em sabão caseiro, evitando a poluição do meio ambiente e produzindo um item biodegradável e útil no dia a dia.

No laboratório de química, os professores apresentaram os processos de como é produzido o sabão a partir do óleo, e orientaram os alunos na realização do experimento. As turmas do Infantil 5 também acompanharam a atividade. Todo o sabão confeccionado foi vendido durante a Mostra Cientifico Cultural do Colégio Marista Glória e a renda arrecadada foi doada para Sr. Euclides, um catador de lixo reciclável da região, para ele possa reformar seu carrinho e continue contribuindo para a sustentabilidade com seu trabalho.