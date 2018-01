Alunos do Glória fazem experimentos nas aulas de Física

Para ensinar conteúdos como ‘Associação de espelhos planos’ e ‘Transferência de calor’, a professora de Física Karina Neves realizou alguns experimentos em sala de aula com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do Colégio Marista Glória.

A professora conta que a atividade com a turma da 1ª série do Ensino Médio foi bem produtiva. “Os alunos conseguiram visualizar a formação de diversas imagens, quando associadas aos espelhos em ângulos diferentes. Eles colocaram a mão na massa e viram o fenômeno da natureza acontecer diante de seus olhos, e, assim, viram na prática o que foi passado na teoria”, explica.

Durante a atividade, os alunos pegaram dois espelhos planos e os posicionaram em ângulos que variavam de 30 a 180 graus. Na sequência, colocaram um pequeno objeto na frente dos espelhos para que pudessem observar e anotar o número de imagens formadas em cada ângulo, e assim realizar os cálculos necessários.

Já com os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II, foram realizados experimentos que mostravam o processo de transferência de calor por meio de Convecção, Condução Térmica e Convecção em líquidos. A professora explicou que um dos experimentos chama-se “Cachoeira de Fumaça”, e foi realizado no laboratório utilizando garrafas pet, folha de papel e fogo, para mostrar o processo de transmissão de energia térmica que ocorre em massas fluídas. E outro experimento mostrou a transferência por meio da condução térmica no qual os pregos fixos em uma espátula caiam à medida que recebiam calor.

“Em atividades práticas como essas, os alunos podem observar os fenômenos, anotar os dados e comprovar a teoria explicada em aula. O retorno deles após essas atividades é excelente. Além de gostarem, é mais uma estratégia de aprendizagem na qual o aluno passa a ser o protagonista na construção de seu processo educativo”, finaliza Karina.