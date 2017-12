Alunos constroem teodolito em aula prática de matemática

Alunos da 1° série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória viram, na prática, algumas aplicações de geometria espacial durante uma aula diferenciada de matemática.

O professor João Clóvis Thomaz propôs que os alunos construíssem um teodolito caseiro, (que é uma ferramenta usada para medir distâncias inacessíveis). “A ideia de fazer esse aparelho artesanal surgiu para aplicar o que os alunos estudam dentro da sala de aula e assim entenderem como podem usar a matemática no dia a dia”, explica.

Com um projeto, instruções e sugestões de como fazer tal instrumento, os alunos tiveram um mês para deixá-lo pronto; contaram com a participação dos pais, que ajudaram na busca de materiais e ideias para a construção do aparelho.

A aula foi realizada com duas turmas da 1° série, divididos em dez grupos. As coletas de dados e as medições foram feitas no pátio e foi possível medir a altura da torre da igreja e dos prédios próximos ao colégio.

Após a aula prática, eles aplicaram o que viram em sala de aula. “Houve uma melhora na parte teórica conforme foram fazendo os exercícios; percebi que entenderam melhor e mais rápido. As teorias passaram a ter mais sentido para eles”, concluiu o professor.

Confira como ficaram os teodolitos feito pelos grupos: