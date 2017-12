Alunos conhecem ‘Viveiro Manequinho Lopes’

Após um delicioso piquenique no parque, os alunos do 1° ano do Colégio Marista Glória foram conhecer o Viveiro Manequinho Lopes, localizado no Parque Ibirapuera.

Com visita monitorada, eles conheceram a Carpoteca – acervo de frutos e sementes, e aprenderam que o viveiro é como se fosse um berço para as plantas, produzindo mudas destinadas ao plantio nas áreas públicas da cidade. Ao longo do passeio as crianças viram pequenos frutos que com o passar do tempo se transformarão em grandes árvores.

A monitora revelou que a área do Ibirapuera foi, no passado, uma aldeia indígena, e que naquele local tinha muita água. Para diminuir o excesso da água e transformar a área em parque, foi necessário plantar muitos eucaliptos ao redor, porque eles consomem cerca de 200 litros de água por dia.

Durante o percurso pelo viveiro, foram vistas árvores que produzem frutos e servem de alimento aos pássaros. Além disso, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a história do Pau-brasil, e subir na árvore do Ceboleiro, que é encontrada no Pantanal, e é uma representação do Cerrado.