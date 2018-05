Alunos compreendem teoria de física com a prática

Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória participaram de uma aula especial no laboratório para realizar um experimento de física, no qual, eles conseguiam medir e trabalhar o aspecto do calor.

O processo, que foi trabalhado com os alunos em sala de aula, se chama Calorímetro, mesmo nome dos instrumentos que os estudantes usaram para fazer a medição do calor emitido por cada metal diferente.

Ao realizar os exercícios físicos na pratica, os alunos ficam mais preparados e seguros na hora de desenvolver um projeto. Além de desenvolverem um trabalho com raciocínio lógico e matemático, a atividade auxilia na sociabilização, com trabalhos em equipe.

O Colégio incentiva a realização de atividades externas, por compreender que os alunos podem desenvolver melhores resultados com aulas práticas, que facilitam a fixação do conteúdo.