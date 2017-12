Alunos comemoram Dia dos Pais com ‘Sábado em Família’ no Marista Glória

Um dia especial sem tecnologia, com diversão, esporte e interação. Este foi o convite dos alunos do Colégio Marista Glória para celebrar a Família, por meio da figura do Pai, no último sábado (12), no colégio. Com uma programação especial, foi realizado o “Sábado em Família” com diversos jogos esportivos e cooperativos, momento experimental de judô e ginástica, além de atividades com desenho, dança e música como o “Soltando a Voz: The Glória Voice”, teve ainda apresentação do grupo de Street Dance do Colégio Marista Glória e uma contação de história.



O professor Ascânio João Sedrez, diretor do Colégio Marista Glória, explica que é importante proporcionar momentos como esses para as famílias. “A escola Marista é um centro de vida acadêmica, de desenvolvimento pessoal e social, de descoberta e crescimento em todas as dimensões, tanto para as famílias e estudantes, quanto para todos nós que atuamos na educação”, comenta Ascânio.