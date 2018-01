Alunos apresentam show de mágica por meio de Hugo Cabret

Para despertar o imaginário e a criatividade dos alunos do 5º ano, após a leitura do livro “As invenções de Hugo Cabret”, de Brian Selznick, eles passaram pelo percurso de entender como foi criado o primeiro filme de cinema e de como é a vida de um cineasta.

Os alunos pesquisaram e apresentaram um show de mágica para a turma, trazendo para o grupo a importância do ilusionismo para a época.

Com o auxílio e supervisão do professor Wagner, técnico de laboratório, eles iniciaram a confecção de um autômato. “Eles notaram as várias possibilidades de movimentos do “robô” e a presença de vários conceitos matemáticos já estudados”, conta Wagner.

Após diversas etapas, os alunos desenvolveram habilidades de leitura, compreensão e produção escrita que têm resultado em construtivas reflexões e trocas de experiências.