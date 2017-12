Alunos apresentam seminário e preparam receitas saudáveis na aula de Ciências

O seminário é uma estratégia para o desenvolvimento da oralidade, protagonismo e aprendizado em sala de aula. Com o auxílio de recurso audiovisual, os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória agruparam-se em trios e quartetos para apresentar um seminário sobre a composição química e a funcionalidade dos alimentos. Em seguida, eles ofereceram uma pequena degustação do alimento escolhido e distribuíram panfletos informativos para os colegas de classe.

Segundo a professora de Ciências, Natália Palermo, a ideia da apresentação era que cada grupo escolhesse uma receita de consumo cotidiano e conhecesse a elaboração e os componentes usados, para, assim, buscar alternativas mais saudáveis para o preparo. Por exemplo, os grupos fizeram a troca da farinha branca por farinha integral, substituíram os grandes volumes de óleo vegetal por iogurte, e reduziram a quantidade de açúcar refinado utilizado nas receitas.

“Essa atividade é uma forma de os alunos treinarem a apresentação e também um estímulo para que experimentem novos alimentos ou variem as formas de consumo, ampliando o paladar e estimulando um hábito mais saudável”, diz Natália.

A professora conta que um dos grupos fez a receita do Yaki Manju, um tradicional doce japonês feito com feijão azuki. O doce é rico em proteínas, fibras, ferro e cálcio, quase não apresenta gordura, e uma porção tem somente 7% de carboidrato (açúcares). Outro grupo desenvolveu a torta integral de vegetais, feita com baixo teor de gorduras, sódio e carboidratos quando comparada com a receita tradicional.