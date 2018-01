Alunos agitam o Glória com blocos e marchinhas de Carnaval

Na sexta-feira de Carnaval, os alunos do Colégio Marista Glória, da Educação Infantil ao Ensino Médio, entraram no clima da folia. Durante todo o dia foram realizadas diversas atividades como desfiles, blocos e baile de Carnaval.

As turmas da Educação Integral, logo pela manhã, se organizaram em bloquinhos e desfilaram nos intervalos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com direito a abadá e instrumentos confeccionados pelos próprios alunos.



“Os pequenos junto com suas professoras criaram um nome para cada bloco, como o ‘Bloquinho Dente de Leite’ e o ‘Bloquinho da Paz’. Os pais mandaram camisetas brancas que foram customizadas pelos alunos que cortaram, desenharam, pintaram e colaram glitter. Eles até fizeram instrumentos musicais com potes, latas e grãos, para fazer chocalhos, que também foram decorados com papel e tinta”, relata Cláudia Ayres, coordenadora psicopedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

No período da tarde, os alunos da Educação Infantil e 1º ano do Fundamental I fizeram um baile de Carnaval, com marchinhas carnavalescas, bolhas de sabão e a participação dos jovens da 3ª série do Ensino Médio.

“Os alunos do “Terceirão” nos auxiliaram na animação dos pequenos. Estavam todos bem empolgados e, ao invés de usarem fantasias, vestiram roupas coloridas com diversos adereços”, conta a assistente psicopedagógica do Ensino Fundamental II e Médio, Regina Pinheiro.

Já o Integral do 5° e 6° ano se inspirou no ‘Festival de Cores Holi’ da cultura indiana, que dá boas vindas à primavera na Índia. Eles produziram suas próprias mandalas e, no laboratório de Ciências, sob a orientação do professor Wagner Gonçalves, produziram o pó colorido, com amido de milho e corante alimentício que usaram para brincar o Carnaval à moda Holi! No final, se divertiram com um banho de mangueira para aliviar o calor e poder voltar para casa.

“O carnaval é uma manifestação cultural muito importante no Brasil, não tem como a escola se distanciar. É papel dela proporcionar momentos como esse para os alunos e trazer essa vivência de maneira saudável e divertida”, enfatiza Cláudia.