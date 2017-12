Alunas dão volta ao mundo por meio da dança no Glória

As bailarinas do Colégio Marista Glória deram a volta ao mundo por meio da dança, levando o público a explorar países como: China, Estados Unidos, Egito, Argentina, Brasil, Hungria, Índia e Jamaica.

A apresentação tem como finalidade motivar as alunas, a desenvolver sua criatividade, potencial expressivo e autoconfiança, mostrando ao público o crescimento técnico e cênico que são desenvolvidos durante o ano, em sala, além de incentivar e aprimorar, entre as crianças, o gosto pela arte.

As alunas estudaram as danças e a movimentação de cada cultura apresentada, dialogando entre dança, costumes e a identidade cultural do país que representavam com as técnicas do ballet clássico, jazz, street dance e a dança contemporânea.