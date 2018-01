Alunas da ginástica artística do Glória visitam centro de treinamento

As alunas do 2° e 3° ano do Ensino Fundamental – anos iniciais do Colégio Marista Glória, foram conhecer e fazer um treino no Centro Nacional de Ginástica Artística Marcel Francisco dos Santos, junto à equipe profissional de Ginástica Artística de São Bernardo do Campo.

Segundo o professor de ginástica, Carlos André, o treino foi muito produtivo. “Foi uma oportunidade importante e única para o desenvolvimento e formação das alunas”, diz.

Para a aluna de 8 anos, do 3° ano, Luisa Camargo, o que mais chamou a atenção foi ver o treino dos atletas profissionais. “Foi muito legal ver o treinamento e fazer exercícios novos que ainda não tinha feito no colégio. Já fiz ginástica rítmica e agora estou na artística e gosto mais, principalmente de fazer barra”, revela.

A visita proporcionou às alunas uma ampliação em seus conceitos sobre o que é a ginástica, comportamento de treino, comprometimento e evolução, além de terem a oportunidade de ver os atletas profissionais treinando.

“Ter o contato com os profissionais de ginástica é uma forma de ter uma referência, sentir a representatividade dos atletas, algo tão comum no futebol e tão escasso para as demais modalidades”, afirma o professor.