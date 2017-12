A turma dos 2°ano encerram atividades do Projeto de Intervenção Social

Como conclusão do Projeto de Intervenção Social (PIS) das turmas do 2º ano do Ensino Fundamental, diversas ações foram realizadas para informar e conscientizar ainda mais a comunidade do Glória sobre o conceito de Bullying e suas características.

Durante o recreio, os alunos distribuíram botons personalizados, fizeram uma pesquisa de campo sobre o tema, ensinaram músicas, contaram histórias e promoveram rodas de discussão.

“Todas as ações foram muito bem recebidas pelos alunos, contribuindo para o fortalecimento das relações de convívio no espaço escolar”, afirma Andréa Coelho, assistente da coordenação da Educação Infantil e Fundamental I.