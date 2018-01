A importância da participação no ENEM e nos vestibulares

Por Maria Luiza Garitano de Castro

O processo de escolha por uma profissão não é pontual; há um percurso a ser percorrido pelo jovem, envolvendo reflexão e, consequentemente, conscientização sobre as suas características de personalidade, suas habilidades, competências e ainda seus reais interesses. Este caminhar demanda tempo e amadurecimento.

Tal escolha diz respeito ao seu modo de ser, a seus talentos e habilidades desenvolvidas ao longo de sua vida e do processo de escolarização. Além, obviamente, da influência do meio social: em especial, pais e familiares.

Neste sentido, discorrer sobre o Enem ou mesmo sobre os vestibulares pode auxiliá-los a terem consciência dos desafios que irão enfrentar ao final da 3ª Série do Ensino Médio.

O ENEM, implantado em 1988, é um instrumento de avaliação do desempenho dos alunos ao final da educação básica e tem como objetivo principal possibilitar a melhoria do ensino brasileiro, especificamente do Ensino Médio. Desde o ano de 2009, começou também a ser utilizado como mecanismo de acesso às Instituições Federais de nível superior. Mais recentemente, algumas outras universidades de renome (como a USP) também optaram por este instrumento como forma de seleção para alguns de seus cursos superiores. Além disso, auxilia no processo de concessão de bolsas de estudos (FIES e PROUNI), a conseguir estágios em empresas e/ou organizações em como a Ciências sem Fronteiras.

Mais recentemente, as Universidades de Portugal como a de Aveiro, do Porto e de Madeira também firmaram convenio com o INEP para acesso de estudantes brasileiros aos cursos oferecidos por essas instituições.

Discorrer sobre este exame no início do ano para os alunos do Ensino Médio é importante para que, ainda adolescentes, compreendam a relevância desse tipo de avaliação e saibam da concorrência que enfrentarão por uma vaga em uma universidade conceituada.

A Universidade de São Paulo continua sendo referência em seus cursos superiores, assim como a Unicamp e as Instituições Federais, o que implica diretamente na absorção, no mercado de trabalho,do profissional por elas formado.Os selecionadores das empresas e indústrias costumam dar importância, e muita, às instituições formadoras para a contratação de profissionais.

Ter um bom resultado no Enem significa poder escolher as melhores universidades do país para estudar e, consequentemente,concorrer aos melhores benefícios profissionais como a futura empregabilidade e a construção de uma carreira.

Mesmo assim, com a divulgação dos resultados e do ranking das escolas, alguns adolescentes parecem entender que participar do ENEM somente interessa à escola, o que não é verdade.

Isso ocorre porque os adolescentes, de modo geral, por serem imaturos psíquica e neurologicamente,não conseguem ter a dimensão do que este instrumento os auxiliaria. Para muitos, a entrada no mercado de trabalho ainda está muito distante e a vida adulta, que pressupõe a capacidade de arcar com responsabilidades, é percebida como desestimulante.

Assim, a participação do aluno no ENEM de ser analisada como meio dele vir a estudar em universidades conceituadas, reconhecidas e a garantir um futuro mais tranquilo.

Maria Luiza Garitano de Castro, Orientadora Educacional no Colégio Marista Glória, da Rede de Colégios do Grupo Marista.