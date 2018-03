Xeque-mate em família

Desta vez, a estratégia não reinou absoluta no Festival de Xadrez do Magno. A tradicional competição da Escola também abriu espaço para a integração em uma ala dedicada à família, onde pais e filhos puderam jogar juntos.

O Festival também deu atenção especial para quem está começando ou deseja aprender a jogar, com um professor de plantão para ensinar as primeiras noções.

Mas é claro que os talentos do Xadrez do Magno foram o ponto alto do evento e protagonizaram um verdadeiro show no tabuleiro.

Vale lembrar que o Xadrez é oferecido aos alunos do Full-Time e também como curso extra para crianças e adolescentes. A modalidade, que é tida como um dos jogos mais antigos do mundo, exercita o raciocínio lógico-matemático.