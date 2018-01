Welcome to Mizzou

A partir de 2016, o consagrado Magno High School ganha um currículo ainda mais consistente, com um equilíbrio perfeito entre disciplinas clássicas e contemporâneas e novidades importantes na grade curricular, como Health (Saúde), Career Planning (Planejamento de Carreira), College Prep (Preparação para a Universidade) e Marketing for the 21st Century (Marketing para o Século XXI).





O uso da tecnologia nas aulas continua intenso e também será introduzida uma plataforma on-line acessível por meio de smartphones, tablets e notebooks. No entanto, a oratória e o debate ganham mais ênfase. Até então, a matéria que exigia mais conversação na língua inglesa (Speech) era ministrada apenas no primeiro ano do Ensino Médio internacional. A partir de 2016, ela também fará parte do currículo do segundo e terceiro anos do programa.

Todas essas novidades são frutos da parceria entre o Magno e a University of Missouri (também conhecida como “MU” ou “Mizzou”), que foi fundada em 1839 e atualmente figura no rol das 100 melhores universidades dos Estados Unidos. Além disso, o High School da Mizzou é o único que é mantido por um College of Education nos EUA, ou seja, dentro de uma faculdade de Educação, sendo esta uma das 40 melhores do país.

Além de todos esses ganhos importantes para a formação global do aluno, há uma outra notícia que merece atenção especial: o MizzouDirect, um programa que possibilita a admissão direta à University of Missouri, sem a necessidade de SAT ou ACT.

A University of Missouri oferece mais de 280 cursos de graduação, 84 de mestrado e 66 de doutorado, e é referência nas áreas de Medicina, Medicina Veterinária,Engenharia, Jornalismo, Direito, Economia, Computação, Educação e Ciências Políticas.

É importante reforçar que a parceria entre o Magno High School e a Texas Tech University sempre foi sinônimo de sucesso e formou quase uma centena de estudantes ao longo de 6 anos. Atualmente, muitos deles cursam graduação no exterior e também se destacam no mercado de trabalho. A previsão é de que mais 50 alunos ainda se formem com o duplo diploma fruto deste convênio até dezembro de 2016.

As mudanças para 2016 vêm para aprimorar o Magno High School e trazer mais benefícios aos alunos em um projeto que alcançou excelência. Os créditos cursados pelos alunos na Texas Tech University serão aproveitados em sua totalidade, a carga horária permanecerá igual e o curso continuará com as mesmas premissas que fazem toda a diferença na formação do aluno: aulas ministradas por professores nativos de países da língua inglesa e o diploma oficial de High School ao final do processo.