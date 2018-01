O mundo real fora da Escola

Desenvolver a empatia, aprender a olhar a realidade por diferentes pontos de vista, aplicar seus conhecimentos em causas coletivas e ampliar seu compromisso com a comunidade em que vivem. É o que acontece nas ações do Voluntariado que contemplam o Projeto “E eu com isso?”, no qual não só os alunos, mas também os colaboradores, professores e até os pais desenvolvem juntos ações em creches, casas de idosos e outros espaços de atendimento social.

Neste ano, a primeira atividade do grupo do Voluntariado envolveu os alunos do Ensino Médio na confecção de lenços para pacientes com câncer. Sob orientação da costureira do Colégio, os voluntários confeccionaram as peças, que serão posteriormente doadas a uma entidade a ser escolhida pelo grupo.

Após a seleção criteriosa das estampas, alunos, professores e colaboradores colocaram a mão na massa. Com tesoura e fita métrica na mão, eles manusearam cuidadosamente os tecidos e testaram os moldes uns nos outros num momento à parte de muita descontração.

Essa é a tônica das ações do grupo do Voluntariado. Os alunos do Magno são estimulados a todo momento a participar de práticas importantes para a sua formação. E é na ação social que eles encontram espaço para atuar no mundo real, fora da Escola.

A participação em projetos sociais é tão importante para a formação de crianças e adolescentes que se tornou um traço dos mais valorizados nos processos de admissão nas universidades norte-americanas e em grandes empresas. Nesse aspecto, os alunos do Magno, mais uma vez, saem na frente.