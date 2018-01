Voluntariado 2015

Uma tarde repleta de boas conversas, risadas e um delicioso lanche. Esse foi o programa escolhido pelos alunos do Ensino Médio que participam da edição 2015 do projeto “E eu com isso?”, um tradicional programa de voluntariado do Magno/Mágico de Oz, que também envolve pais e funcionários da Escola.

Na Casa de Repouso Samaritana, na zona Sul, a turma escutou histórias e ajudou esse pessoal experiente a compartilhar conhecimento e a lembrar de passagens que merecem ser contadas e recontadas.

Alunos e funcionários do Magno prepararam para os idosos um saboroso lanche, conheceram um pouco da rotina deles, acolheram, riram juntos e, claro, se emocionaram.

Esse é só o começo de mais uma grande história que promete uma experiência transformadora para os nossos voluntários.