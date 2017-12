Para complementar os estudos de Ciência sobre o reino animal, os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental se tornaram verdadeiros pesquisadores e saíram da sala de aula para ver de perto diferentes espécies. Mas eles não precisaram ir longe para encontrá-los: bastou uma visita ao Núcleo Ambiental!

Com a ajuda das professoras, eles se dividiram em duplas e, com tablets em mãos, exploraram este laboratório a céu aberto em busca dos animais que lhes chamaram a atenção. Pôneis, minivacas, galinhas, patos, marrecos, coelhos, ovelhas, porcos e até mesmo seres pequeninos, como formigas e minhocas. Estavam todos à disposição da pesquisa dos estudantes.

Assim que escolheram seus animais preferidos, eles tiraram fotos e anotaram todas as características que observaram. Nossos pequenos biólogos analisaram se eram vertebrados ou invertebrados, como o corpo de cada animal era estruturado, o que eles comiam, as diferenças nos pelos e penas e outros aspectos que acharam interessantes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as fotos e anotações foram publicadas no aplicativo Google Keep e serão apresentadas para a turma em sala para que os estudos se aprofundem ainda mais.

A animação do 3º ano nesta atividade foi possível porque o Núcleo Ambiental é um ambiente único de ensino. Mesmo estando na Unidade Olavo Bilac, onde fica a Educação Infantil, os alunos e professores do Magno, de todas as Unidades, podem usufruir desse laboratório a céu aberto. Com uma equipe especializada em cuidar da saúde dos animais e plantas, o Núcleo recebe toda a comunidade de braços abertos!