Videoconferência com a ONU

Por trás de um projeto ambicioso, uma intensa preparação e uma equipe empenhada em alcançar resultados. Foi nesse clima que direção, coordenação, professores e alunos do Ensino Médio do Colégio Magno, representando o Programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA-UNESCO) no Brasil, aceitaram o desafio de participar de uma videoconferência totalmente em inglês com especialistas das Organizações das Nações Unidas (ONU) que estavam na sede em Nova York, nos Estados Unidos.

O evento internacional fez parte das comemorações pelo Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e o Tráfico Transatlântico de Escravos e contou com transmissão ao vivo no Canal da ONU na internet para todos os países do mundo.

Ao lado de estudantes de Trinidad e Tobago e dos Estados Unidos, cujos colégios também pertencem ao PEA-UNESCO, os alunos do Magno protagonizaram uma longa discussão na língua inglesa – foram quase três de horas de apresentações, perguntas e respostas – para chamar a atenção sobre a importância de combater a escravidão moderna.

O encontro ainda trouxe a oportunidade de vivenciar um pouco de outras culturas e trocar informações com outros estudantes e especialistas da ONU. Enquanto Trinidad e Tobago apresentou uma dança envolvente, nossos alunos prepararam uma interpretação com voz e violão da música Dandara, em homenagem à guerreira negra, esposa de Zumbi. Um dia para ficar na nossa história e renovar o compromisso por um mundo livre do preconceito e do racismo