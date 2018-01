Valeu a pena

O caminho entre o Ensino Médio e as melhores universidades públicas e privadas do Brasil é mais curto para os alunos do Magno, que passam por uma intensa preparação, com aulas no período regular e revisão de conteúdos no 3º + (curso preparatório para o vestibular e ENEM).

Além disso, também participam de visitas guiadas por universidades e de programas especiais, como o Papo Literário (debate com especialistas sobre os livros indicados nos principais vestibulares) e o Papo de Profissional (palestras com profissionais que atuam em diferentes áreas).

