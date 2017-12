O tango argentino, o jazz dos Estados Unidos e o samba tipicamente brasileiro fizeram parte do repertório do espetáculo Uma Viagem Musical, assinado pela equipe de Música do Colégio Magno.

A combinação entre o Coral formado pelos alunos de música do Ensino Fundamental I com a Orquestra de Sopros e Percussão da unidade Sócrates e a Orquestra de Cordas, da unidade Campo Belo, deram o tom emocionante ao espetáculo, que também teve repertório erudito.

De acordo com o maestro Domingos Elias, que está à frente das Orquestras, em 2015 foi possível explorar arranjos com maior complexidade, já que muitos alunos dominam com desenvoltura seus instrumentos.

A apresentação ainda contou com a participação mais do que especial do tenor lírico Job Vinci, que interpretou ao lado da Orquestra Magno canções clássicas como “Bandeira Branca” e “Sole Mio”. Um momento para apreciar, escutar e inspirar as famílias!