Uma conversa com a pediatra

“Eu sou os olhos do pediatra de vocês na Escola”. Foi assim que a médica Rosana Gongoni abriu o Encontro Pedagógico do Baby Oz para mostrar aos pais a atuação da pediatra na Escola, que também envolve orientações na área da Saúde para as babás e toda a equipe de enfermagem do Magno/Mágico de Oz.

Durante o bate-papo, Rosana reforçou a importância da rotina, da estimulação adequada e do aprendizado em grupo para o desenvolvimento do bebê.

A médica explicou alguns fatores que interferem na saúde da criança (genética, sazonalidade, doenças concomitantes, sono e fatores ambientais) e os cuidados do Baby Oz com a saúde do bebê, como a adequada higienização de brinquedos, controle das vacinas e as avaliações da enfermagem e da pediatra.

Os pais tiveram uma rica oportunidade para esclarecer dúvidas e trocar experiências em um encontro baseado não só em informação, mas em confiança e parceria!