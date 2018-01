Um caso de sucesso

Não foi por acaso que o Magno/Mágico de Oz foi escolhido para ministrar uma palestra na Google. O caso de sucesso, fruto da parceria com a Google for Education, tem surpreendido por promover uma verdadeira revolução tecnológica na aprendizagem, com o uso cada vez mais intenso das ferramentas Google dentro e fora da Escola. Afinal, a palavra de ordem por aqui e pelo mundo é mobilidade.

O evento contou com a presença de John Vamvakitis, diretor internacional da Google For Education, de Rodrigo A. Pimentel, diretor da Google para a América Latina, e de Alexandre Campos Silva, gerente estratégico da companhia no Brasil, além de diretores de alguns dos maiores fabricantes de equipamentos do Brasil, como a Positivo e a Acer.

O diretor administrativo do Magno/Mágico de Oz, Maurício Tricate, apresentou um balanço da parceria com a Google para representantes de 70 instituições de ensino, entre elas 15 universidades, participantes da rede Sesi/Senai e um secretário de educação, que estavam ansiosos para conhecer a experiência da Escola, que, em menos de um ano, já atingiu metas ambiciosas: começou a utilizar o Google Classroom (sala de aula Google) de maneira integral dentro dos grupos escolhidos, capacitou todos os professores e funcionários, estabeleceu toda a comunicação eletrônica por meio de ferramentas Google e, por fim, já tem a sua primeira unidade 100% Google, o que trouxe mais agilidade, qualidade e redução de custos.

A coordenadora pedagógica, Piti Tubandt, contou como foi a implantação da nova ferramenta com os professores e as inúmeras possibilidades para agregar conhecimento no dia a dia e para aprimorar os registros durante as viagens de estudos. Ela destacou o uso do diário de bordo on-line, que tem contribuído para que as famílias possam acompanhar as descobertas dos alunos em tempo real, a sala de aula Google, e o uso de portfólios e galerias dos projetos e eventos promovidos pela Escola.

Já a professora do Full-Time, Silvia Salazar, traçou um paralelo de como era o estudo assistido sem o uso da tecnologia e de como os alunos ficaram mais envolvidos e empolgados com as novas ferramentas. Essa experiência resgatou o prazer da descoberta e trouxe novas possibilidades para estudar e interagir.

Para encerrar a apresentação, Maurício fez um hangout com os alunos do Magno High School que estavam na Unidade Sócrates e mostrou, na prática, mais um recurso importante para agilizar a comunicação. Que venham novas metas e descobertas: o Magno caminha a passos largos para ser referência mundial.