Ultrapassando fronteiras através da literatura

Toby Little é um garoto que vive na Inglaterra e sempre teve muita curiosidade em saber como era o mundo ao seu redor e como seriam as crianças dos outros países. Com ajuda de sua mãe, Toby enviou cartas para diversas pessoas, como, por exemplo, um cientista na Antártica, o Duque e a Duquesa de Cambridge e até para o Papa Francisco, além de inúmeras crianças ao redor do mundo. As cartas foram compiladas e ajudaram a compor o livro Dear World, How are you? (Querido Mundo, Como Vai Você?).

Recentemente, Toby conheceu um pouco mais sobre a cultura brasileira e os jovens que vivem no Brasil. Ele conversou, por meio de videoconferência, com os alunos do 7º ano, que estão trabalhando o livro em sala de aula. A Sala STEAM ficou lotada para o concorridíssimo bate-papo, em inglês, entre os alunos, Toby e sua mãe.



Ao ler um livro traduzido, perde-se o contato com a cultura original da obra. Quando os alunos têm a oportunidade de conversar com o escritor, eles estreitam os laços também com a cultura original do livro. Esse é o grande objetivo do curso de Literatura no Ensino Fundamental II: ajudar os alunos a desenvolverem laços com as obras.

Conhecer outra cultura, de um autor ainda mais jovem do que os seus leitores, é extremamente enriquecedor. Essa viagem literária só foi possível graças ao espírito inovador, dinâmico e multidisciplinar do projeto pedagógico do Magno.