“Como você se imagina daqui a quatro anos?” Essa foi a pergunta que a professora de inglês, Roberta Saraiva, fez aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II. A atividade não é mera curiosidade, mas é uma maneira de incentivar a turma a escrever em inglês e a usar os tempos verbais Future Perfect e o Future Continuous.

Nos relatos, que muitos intitularam de “Hi, future me!”, eles contaram um pouco do que fazem atualmente e o que esperam conquistar nos próximos quatro anos. Tudo em inglês, claro!

Muitos ainda compartilharam pertences pessoais, músicas favoritas, enfeites e até games que hoje fazem parte do dia a dia. O cenário para falar de futuro não poderia ser melhor: o Observatório Astronômico do Magno! Aqui, as turmas colocaram seus relatos na Time Capsule (Cápsula do Tempo) que só será aberta daqui a quatro anos.

A atividade ganhou impulso especial, depois que os alunos estudaram sobre cápsulas do tempo “enterradas” no espaço, as sondas especiais do Programa Voyager, que carregam um disco com informações sobre o planeta Terra e também visam deixar o Sistema Solar na direção de outros sistemas.

Agora é só aguardar 2019. Eles estarão na 3ª série do Ensino Médio e algo é certo: bem perto de um futuro promissor!