No Baby Oz (berçário referência integrado ao projeto pedagógico do Colégio Magno/Mágico de Oz), o trabalho de musicalização não se limita à Sala de Música ou às professoras especializadas. Por aqui, as babás também são habilitadas para dar o tom no dia a dia dos pequenos.

Mas para ter um time afinado é preciso conhecimento. Por isso, as profissionais participam de treinamentos periódicos em diferentes áreas. Recentemente, a equipe foi embalada pelo coordenador de Música Beto Schkolnicke e pela musicista Nidinha Pitanga em uma envolvente capacitação de Música.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As babás ficaram por dentro da importância da Música na formação integral da criança e também colocaram a mão na massa em oficinas práticas, que foram do passeio na floresta à sonorização de histórias.

O trabalho com instrumentos e as dinâmicas da serpente e do patinho na lagoa também estiveram em alta. Mas a grande novidade ficou por conta de um piano humano feito pelas babás para simular os sons dos bichos.

Com tantas possibilidades e informação de qualidade, não vai faltar novidade na rotina dos bebês e nem no repertório das babás!