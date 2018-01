A pequena galinha ruiva

Uma galinha de penas avermelhadas andou ciscando pelo Núcleo Ambiental. Foi vista com seus pintinhos e alguns amigos: a vaca, o pato e o porquinho Cheiroso. Ela estava à procura de ajudantes para cozinhar um delicioso pão. Quem poderia ajudá-la? Os bebês do Baby Oz e as crianças da Educação Infantil!

Um dia ensolarado e um laboratório a céu aberto, em pleno centro urbano, onde as crianças podem vivenciar a natureza. O cenário não poderia ser melhor para a ambientação preparada especialmente para contação de histórias. E lá estavam as crianças, no Núcleo Ambiental, ansiosas para ouvir a história da pequena galinha ruiva, ou melhor, The Little Red Hen. E nada melhor do que vivenciar a própria história. Na Cozinha Experimental, elas colocaram a mão na massa e produziram deliciosos pãezinhos. Depois, foram com os colegas até a Vila Oz para conferir o resultado. Deu até água na boca!

A atividade de Língua Inglesa faz parte de uma abordagem pedagógica inovadora no Mágico de Oz. O trabalho com o Inglês começa ainda no Berçário e nos primeiros anos da Educação Infantil, que conta com atividades cotidianas de sensibilização e uma coordenadora específica, que faz intervenções livres durante as atividades desenvolvidas pelos alunos. Ao longo desta etapa, as crianças trabalham com materiais didáticos específicos, incluindo livros, com uma progressiva aproximação com a língua.