Um laboratório de ideias e infinitas possibilidades. Essa foi a tônica do encontro que reuniu professores dos ensinos Fundamental I, II e Médio, coordenadores pedagógicos e colaboradores da área de tecnologia educacional.

Na pauta, o compartilhamento de conhecimento científico para o planejamento de projetos que contemplem a temática do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, proclamado pela UNESCO em 2017.

No MagLab, o espaço maker do Colégio Magno, foram apresentadas as principais ferramentas e os recursos que podem ser aplicados no cotidiano educacional nas áreas de ciências, matemática, tecnologia, engenharia e artes.