Tecnologia e geografia

No Magno, a tecnologia não se encerra na disponibilidade de infraestrutura.

Trata-se, principalmente, de utilizar os recursos no dia a dia, em todas as áreas e disciplinas. Hoje, a qualquer momento, é possível encontrar professores trabalhando com lousas eletrônicas, acessando recursos de videoconferência e fazendo uso inteligente da tecnologia nas mais diferentes situações.

Para estudar visão vertical, frontal e oblíqua, por exemplo, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I utilizaram o drone do Colégio como um importante instrumento de observação. Acompanhados pelo professor de Robótica, eles subiram até a quadra e observaram o voo do equipamento, que registrou imagens para compor uma planta tridimensional dos arredores da Escola.

A partir deste registro, os alunos foram à sala Steam para dar sequência ao trabalho. Localizaram, nas fotos tiradas pelo drone, cada uma das áreas comuns da Escola. Quadras, ginásio, biblioteca, quiosques, entre outras, foram identificadas com pins coloridos e com auxílio dos chromebooks. Nada poderia ser mais estimulante para o estudo de geografia!